T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Diyarbakır'da Kışanak ve Anlı protestosuna müdahale

Belediye Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasını protesto etmek için belediye binası önünde toplananlara polis tazyikli suyla müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken, HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ, "Ankara bu son da

26 Ekim 2016 17:05

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Gültan Kışanak ile Fırat Anlı'nın dün akşam gözaltına alınmalarının ardandan belediye binası önünde toplanan ve uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığa polis müdahale etti.

Polis, basın açıklaması yapmak isteyen ve aralarında Demokratik Birlik Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel, Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'in de bulunduğu grubu Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarından (TOMA) sıktığı tazyikli suyla kalabalığı dağıttı.

Aralarında eski HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zülküf Karatekin ve Kışanak'ın eski basın danışmanı Sultan Şafak'ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı ise 25 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Polisin müdahalesi öncesi açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "Seçilmiş halk temsilcilerinin gözaltına alınması açık bir faşizmdir" dedi.

Halkın iradesine açıkça saldırıldığını belirten Yüksekdağ, yaşananları "darbe" olarak nitelendirdi, kimsenin bu durumu kabullenmelerini beklememesi gerektiğini söyledi.

AKP iktidarını eleştiren Yüksekdağ, "Barışa, demokrasiye, halkın değerlerine saldırdılar. Her bir aşamada kendi menfaatleri için bildikleri tüm kirli oyunları deverye koydular. Ankara bu son davranışı ile Kürtlerle bağını koparıyor" dedi.

DBP Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel de, iktidarın OHAL ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ülkeyi 'işkencehaneye dönüştürdüğünü' söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlarının hukuksuz şekilde gözaltına alındıklarını belirten Tuncel, "Eş başkanlar yerek demokrasinin gelişmesi için çabaladılar" dedi.

Tuncel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eş başkanlar, DTK Kongresi'nde konuştukları için cezalandırıldılar. Biz o kongrede bir öneride bulunduk. 'Demokratik Kürdistan Demokratik Türkiye projesi Türkiye'yi savaştan kurtarır, barışı getirir' dedik. Biz bunları söylüyoruz diye bölücü oluyoruz, esas bölücü onlar. Eş başkanların gözaltına alınmalarını hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz. Baskılara direneceğiz. Her gün eylem yapacağız."

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Birlik Partisi (DBP), Kışanak ve Anlı'nın gözaltına alınmaları sonrası açıklama yaparak halka bugün TSİ 11.00'de belediye binası önünde toplanmaları çağrısı yapmıştı.

Diyarbakır Valiliği ise bu sabah halkın kanunsuz eylemlere itibar etmemesini istemişti.

Valiliğin açıklamasında olağanüstü hâl (OHAL) kararları kapsamında Diyarbakır'da stant açma, çadır kurma, basın açıklamaları yapma, oturma eylemi, miting, her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşleri gibi eylemlerin yasaklandığı belirtilmişti.

Halen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin çevresi demir bariyerlerle kapatılmış durumda.

Sabahın erken saatlerinden itibaren belediyeye, personel dışında kimsenin girişine izin verilmiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Belediye Eş Başkanları Gültan KışanakFırat AnlıHDP Eş Başkanı Figen YüksekdağKürtlerleBüyükşehir BelediyesiGültan KışanakDemokratik Birlik PartisiEş Genel Başkanı Sabahat Tuncel Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24