Diyarbakır'da Kışanak ve Anlı protestosuna müdahale

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Gültan Kışanak ile Fırat Anlı'nın dün akşam gözaltına alınmalarının ardandan belediye binası önünde toplanan ve uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığa polis müdahale etti.

Polis, basın açıklaması yapmak isteyen ve aralarında Demokratik Birlik Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel, Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'in de bulunduğu grubu Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarından (TOMA) sıktığı tazyikli suyla kalabalığı dağıttı.

Aralarında eski HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zülküf Karatekin ve Kışanak'ın eski basın danışmanı Sultan Şafak'ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı ise 25 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Polisin müdahalesi öncesi açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "Seçilmiş halk temsilcilerinin gözaltına alınması açık bir faşizmdir" dedi.

Halkın iradesine açıkça saldırıldığını belirten Yüksekdağ, yaşananları "darbe" olarak nitelendirdi, kimsenin bu durumu kabullenmelerini beklememesi gerektiğini söyledi.

AKP iktidarını eleştiren Yüksekdağ, "Barışa, demokrasiye, halkın değerlerine saldırdılar. Her bir aşamada kendi menfaatleri için bildikleri tüm kirli oyunları deverye koydular. Ankara bu son davranışı ile Kürtlerle bağını koparıyor" dedi.

DBP Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel de, iktidarın OHAL ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ülkeyi 'işkencehaneye dönüştürdüğünü' söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlarının hukuksuz şekilde gözaltına alındıklarını belirten Tuncel, "Eş başkanlar yerek demokrasinin gelişmesi için çabaladılar" dedi.

Tuncel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eş başkanlar, DTK Kongresi'nde konuştukları için cezalandırıldılar. Biz o kongrede bir öneride bulunduk. 'Demokratik Kürdistan Demokratik Türkiye projesi Türkiye'yi savaştan kurtarır, barışı getirir' dedik. Biz bunları söylüyoruz diye bölücü oluyoruz, esas bölücü onlar. Eş başkanların gözaltına alınmalarını hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz. Baskılara direneceğiz. Her gün eylem yapacağız."

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Birlik Partisi (DBP), Kışanak ve Anlı'nın gözaltına alınmaları sonrası açıklama yaparak halka bugün TSİ 11.00'de belediye binası önünde toplanmaları çağrısı yapmıştı.

Diyarbakır Valiliği ise bu sabah halkın kanunsuz eylemlere itibar etmemesini istemişti.

Valiliğin açıklamasında olağanüstü hâl (OHAL) kararları kapsamında Diyarbakır'da stant açma, çadır kurma, basın açıklamaları yapma, oturma eylemi, miting, her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşleri gibi eylemlerin yasaklandığı belirtilmişti.

Halen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin çevresi demir bariyerlerle kapatılmış durumda.

Sabahın erken saatlerinden itibaren belediyeye, personel dışında kimsenin girişine izin verilmiyor.