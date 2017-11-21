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Diyarbakır'da kavga: 1'i ağır, 3 yaralı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın merkez Sur İlçesi'nde çocukları kavga eden iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

21 Kasım 2017 21:19

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'ın merkez Sur İlçesi\'nde çocukları kavga eden iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada, 1\'i ağır 3 kişi yaralandı.
Merkez Sur İlçesi\'ne bağlı Bağıvar Mahallesi\'nde oturan Akgün ve Öztürk aileleri arasında bugün akşam saatlerinde, kavga eden çocukları nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada, 1\'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alınırken, kavgaya karıştığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

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