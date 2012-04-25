Diyarbakır'da 'kadın merkezi'ne bombalı saldırı

Bağlar İlçesi Sento Caddesi üzerinde bulunan ve yaklaşık bir ay önce Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker tarafından açılışı yapılan, Kadın Destek Evi’ne saat 17.00 sıralarında yüzleri maskeli 5 kişi tarafından el yapımı patlayıcı, molotof kokteylli, ses bombalı saldırı düzenlendi.

Yaklaşık 400 kadının çeşitli alanlarda kurs gördüğü destek evinde günün son kursunu tamamlayan kadınların çıkmasından yaklaşık 5 dakika sonra saldırganlar ellerindeki patlayıcılar ve molotof kokteyllerini peş peşe merkeze attıktan sonra hızla kaçtı.

Saldırıda cam parçaları ve çıkan dumandan 3 kişi hafif yaralandı. Binada meydana gelen patlamalarda da küçük çaplı yangın çıkarken, hasar meydana geldi. Yangın bitişikteki işyerlerindeki çeşmelerden çekilen hortumlarla yangın söndürüldü. Emniyet Müdürlüğü’ne 300 metre mesafedeki kadın merkezine yönelik saldırı sonrası olay yerine gelen güvenlik görevlileri, kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekibi delil topladı.

Sıkı güvenlik önlemlerin alındığı ve korumaların çelik kalkan taşıdığı merkeze gelen Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak ile Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam, görevlilerden bilgi aldı. Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Kadın Destek Evi’nde yaklaşık 400 kadının çeşitli alanlarda eğitim aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu mekanın kime ne zararı olabilir? Soruyorum, kime ne zararı olabilir? Kadınlarımız burada eğitim görerek veya kurs görerek topluma daha faydalı olmaya çalışırken, insan haklarından bahsedenler, siyaset üretememekten dolayı böyle saldırılara başlamıştır. Daha dün doktora yönelik şiddet nedeniyle yaşananlar, ortadayken böylesi yararlı bir eğitim merkezine yapılan saldırıyı anlamak mümkün değil. Görevlilerden aldığımız bilgilere göre yüzü maskeli 5 kişi buraya gelerek ellerindeki patlayıcı maddeleri, bombaları ve molotof koktelini arka arkaya içeri atmak suretiyle patlatmışlar. Şans eseri eğitim gören kadınlar içeride yoktu. Görevli 3 bayan kardeşimiz içerdeyken saldırı yapılmıştır. Güvenlik güçlerimiz incelemelerini yaparken, bir taraftan da kaçan saldırganların yakalanması amacıyla çalışmalar başlatılmıştır."

Patlamanın meydana geldiği alanda sıkı güvenlik önlemi alınırken, onlarca vatandaş ve çocuklardan oluşan kalabalık çevrede merakla yapılan çalışmaları uzaktan izlemeye çalıştı.