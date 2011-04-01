-DİYARBAKIR'DA İZİNSİZ GÖSTERİYE MÜDAHALE DİYARBAKIR (A.A) - 01.04.2011 - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde izinsiz gösteri yapan gruba, polis müdahale etti. 5 Nisan Mahallesi Eşit Özgür Yurttaş Derneği önünde bir araya gelen ve aralarında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş ile BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in de bulunduğu grup, Koşuyolu Parkı içerisindeki demokratik çözüm çadırına doğru yürüyüşe geçti. Emek Caddesi'nden Oryıl Kavşağı'na gelen grubun içerisinden bazı kişiler, Sunay Caddesi gişinde bekleyen polis ve polis araçlarına molotofkokteyli, havai fişek ve taşlarla saldırdı. Polis, molotofkokteyli, havai fişek ve taşla saldıran göstericileri biber gazı ve tazyikli su ile dağıttı.