-DİYARBAKIR'DA İZİNSİZ GÖSTERİ DİYARBAKIR (A.A) - 09.10.2010 - Diyarbakır'da izinsiz gösteri düzenleyen gruba, polis müdahale etti. Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakır İl binası önünde bir araya gelen ve aralarında BDP Muş Milletvekili Nuri Yaman'ında bulunduğu grup, Koşuyolu Parkı'na kadar yürüdü. Burada yapılan konuşmaların ardından çoğunluğunu çocukların oluşturduğu bir başka grup, Bağlar Sağlık Ocağı Caddesi'nde ateş yakıp yola barikat kurdu. Güvenlik güçleri, uyarılara rağmen taş atmaya devam eden gruba biber gazı ve basınçlı su ile müdahale etti. Grubun ara sokaklarda eylemleri yer yer sürüyor.