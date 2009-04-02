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Diyarbakır'da 'itirafçı' kazısı

Diyarbakır'da PKK itirafçısı Aygan'ın, 1990'lı yıllarda 2 kişinin öldürülerek gömüldüğü iddiaları üzerine kazı başlatıldı.

02 Nisan 2009 03:00

Diyarbakır'da PKK itirafçısı Abdulkadir Aygan'ın 1990'lı yıllarda 2 kişinin öldürülerek merkez Karaçlı Köyü yolu üzerine gömüldüğü iddiaları üzerine kazı çalışmaları başlatıldı.


Aygan'ın 1994 yılında Fethi Yıldırım ve 1996 yılında Hakkı Kaya'nın öldürüldükten sonra Hani İlçesi karayolu üzerindeki Karaçalı Köyü yakınlarında toprağa gömüldüğü iddialarını gündeme getirmesinin ardınan, İHD Diyarbakır Şubesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Başvuru üzerine özel yetkili 2 cumhuriyet Savcısı Karaçalı Köyü'ne giderek, bölgede keşif yaptı ve bazı köylülerine ifadelerine başvurdu.

Savcıların değerlendirmesi ardından bugün kazı yapılmasına karar verildi. Bu sabah saatlerinde Diyarbakır-Hani karayolunun 11'inci kilometresinde kazı çalışmaları başlatıldı. Kazıya, özel yetkili savcılar ile İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı Muharrem Erbey de eşlik etti. Jandarma ekipleri yoğun önlem alırken, kazı bölgesine karavanla set oluşturularak gazetecilerin görüntü alması engellendi. Bir iş makinesiyle bölgede kazı çalışmaları sürdürülüyor.

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