Diyarbakır'da internet kesintileri hayatı sekteye uğrattı

Diyarbakır'da, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasının protesto edildiği Çarşamba günü, saat 11.00'den akşam 22.00'ye kadar internet kesintisi yaşandı.

Başta Diyarbakır olmak üzere bölgede Şanlıurfa, Mardin, Hakkari, Batman gibi birçok ilde de sabit ve mobil internet hatlarında kesinti vardı.

Bölgede, 'Belediye başkanlarının gözaltına alınması sonrası gelişen tepkileri önlemek için kesintiye gidildiği' düşüncesi hakim.

Metro ve fiber internet ağ bağlantısının olduğu hastane, resmi kurum, banka gibi kuruluşlarda internet bağlantısında bir kesinti yaşanmadı. Ancak fiber sistem ve uydudan direkt bağlantı alan kuruluşlar dışında hiçbir yerde internete bağlanılamadı.

Türkiye'deki sabit hat internet altyapı hizmetlerini sağlayan kuruluşlardan biri Türk Telekom. Arızanın nedenini öğrenmek için Türk Telekom'un Diyarbakır Bölge Müdürlüğü arandığında telefonlar ya sürekli meşguldü ya da cevap verilmiyordu.

Mobil hatlarda da internet erişimi yoktu. Cep tepefonu operatörü Turkcell'in şikayetlerin artması üzerine telesekterden dinletilen ses kaydıyla aboneleri bilgilendirmeye başladı.

Turkcell'in telesekreter mesajında, "Bazı bölgelerde yapılan teknik bir çalışma nedeniyle internet bağlantılarında kesintiler yaşanmakta. İlerleyen saatlerde tekrar denemenizi rica eder, anlayışınız için teşekkür ederiz" deniyor.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Perşembe günü yaptığı açıklamada internet kesintisine dikkat çekmiş ve kesintilerin kasıtlı yapıldığını ifade ederek uygulamaları eleştirmişti:

"Bölgede iki gündür ne olup bittiğini duyurmamak adına interneti kestiler. Daha önce de muhalif televizyonları kapattılar. Tabi burada canla başla çalışan, muhabir hassasiyetiyle hareket eden gazeteci arkadaşlarımız çekimlerini yapıyorlar. Bu haberleri merkezlerine gönderecekler. Muhtemelen merkezdeki patron da sarayın korkusundan, burada olup biteni yayınlayamacak."

Evrensel Gazetesi'nin Diyarbakır muhabiri Cumhur Daş, gazetenin bölge sayfasını Diyarbakır'da hazırladıklarını söylüyor. İki gündür sayfanın haberlerini cep telefonu mesajlarıyla merkeze gönderdiklerini aktarıyor:

"Bölge sayfasının haberlerini, mizanpajını burdan yapıyoruz. Çarşamba günü internet gelmeyince çareyi yaptığımız haberleri SMS mesajlarıyla göndermekte bulduk. Bir köşe yazısını 40 SMS ile gönderdik. Sayfanın tamamı için yine aynı şekilde haber tekstini mesajlara böldük. Böylece zar zor sayfayı yine burdan yapmaya çalıştık."

Gazetenin çalışanı Hasan Akbaş da, bölgede akrabası olan ama haber akışı olmadığı için tedirgin olan birçok insanın gazetecileri arayıp ne olup bittiğini öğrenmeye çalıştıklarını söyledi:

"Adana'dan, İzmir'den insanlar aradı. Bölgede internet yok, bazı sitelerde Diyarbakır'da çok büyük olayların çıktığı, çok sayıda yaralının olduğu söylentisi yayılmış. İnsanlar tedirgin olmuş. Bizi arayıp haber doğru mu diye soruyorlar. İnternet kesintisi bu tür asılsız haberlerin yayılmasına neden oluyor."

Tigris Genel Yayın Müdürü İlyas Akengin de, Çarşamba günü gazeteyi ucu ucuna baskıya yetiştirdiklerini anlatıyor:

"Mizanpajı da yapılmıştı, PDF dosyaları hazırdı. İnternet arayışına girdik, resmi kurumlarda bağlantı olduğunu öğrenince Doğum Hastanesi'ine gidip haberi ordan göndermek zorunda kaldım. Fotoğraflarımı da Anadolu Ajansı'ndan gönderdim."

Diyarbakır'daki birçok televizyon ve ajans, ofis semtindeki AZC Plaza'da bulunuyor. Ancak hepsinin fiber internet bağlantısı yok. Birçoğu sabit hattı kullanıyor. Bu yüzden Çarşamba günü birçoğu görüntü geçemediklerini söylüyorlar.

NTV televizyonunun kameramanı Seyfettin Ay ve A Haber'in kameramanı Orhan Şener de görüntü geçemediklerini ifade edenlerden.

Fiber bağlantısı olan nadir medya kuruluşlarından biri, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde yayın yapan K24'ün Diyarbakır bürosu, iki gündür basın merkezi gibi faaliyet gösteriyor.

İnternete ulaşamayan birçok gazeteci, K24 merkezine giderek haberlerini geçtiler.

İnternet kesintisi, kredi kartıyla alışveriş imkanı sağlayan esnafı da, cebinde nakit parası olmayan halkı da etkiledi.

Serap adındaki emekli memur, mağdur olduklarını söyleyerek, "İnternet ve iletişim hizmeti almak için her ay en az 100 lira fatura ödüyorum. Ödemeyi bir gün aksatsak hemen hatları kesiyorlar. Ama söz konusu müşteri olunca şirket daima haklı oluyor" diyerek tepkisini dile getiriyor:

"Üç gündür internet yok, sözleşmenin akdini yerine getirmeyen bu şirketlere hukuksal hiçbir yaptırımda da uygulanmıyor. Arzıa diyerek geçiştiriyorlar. Vatandaşın hakkını kim koruyacak?"

Üniversite öğrencisi Murat da kesintiden şikayetçi, durumu "Bu gidişle bölgenin fişini çekecekler" diyerek yorumluyor.

Ofis semtinde kadın giyimi mağazasında çalışan Vedat, kartlı satış yapamadıklarından dolayı satışlarının yüzde 80 düştüğünü söylüyor:

"POS cihazları çalışmıyor. Bu yüzden birçok alışveriş merkezinde, fiber internetin olmadığı yerlerde, ne kredi kartları ne de bankamatik kartlarıyla alışveriş yapılamadı. Ancak nakit satış yaptık ki dün hemen hemen hiç yapamadık."

İletişim hizmetleri veren bir şirketin mağazasındaki yetkililer, üç gündür altyapı güncelleme çalışmaları olduğu için internet hizmeti veremediklerini söylüyorlar.

Perşembe günü akşam saatlerinde açılan internet Cuma sabah 10:30'da yine kesildi. İnternetin neden kesildiğine yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.