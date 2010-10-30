-DİYARBAKIR'DA HIRSIZLIK ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ DİYARBAKIR (A.A) - 30.10.2010 - Diyarbakır, İstanbul ve İzmir'de 47 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren 23 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır başta olmak üzere İstanbul ve İzmir'de 36 farklı adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, örgüt faaliyetleri çerçevesinde evden ve iş yerlerinden hırsızlık yapmak, küçük yaştaki çocukları suça azmettirmek, suçluyu kayırmak, suç delillerini bildirmemek, kişiye zorla hırsızlık yaptırmak ve hürriyetten yoksun bırakmak ile tehdit, kasten yaralama'' suçlarını işledikleri gerekçesiyle 4'ü yaşı küçük toplam 23 kişinin yakalandığı belirtildi. Yakalananların Diyarbakır'da 19, İzmir'de 16, İstanbul'da 6, Mardin'de 4, Bingöl'de 1 ve Bitlis'te de 1 olmak üzere 47 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri kaydedilen açıklamada, yakalananların ev ve iş yerinde yapılan aramada, 7 tabanca, 19 fişek, 59 bilgisayar kasası, 53 LCD monitör, 17 cep telefonu, 12 fotoğraf makinesi ve kamera, 10 dizüstü bilgisayar, 1 LCD televizyon, 5 DVD oynatıcı, 2 oyun cihazı ve 22 kol saatinin ele geçirildiği kaydedildi. Yakalananların sorgulamalarının ardından adli mercilere sevk edildiği ifade edilen açıklamada, bu örgüte yönelik değişik tarihlerde yapılan operasyonlarda da 8 kişinin yakalandığı kaydedildi.