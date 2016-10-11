Diyarbakır'da HDP ve DBP'ye operasyon

Diyarbakır'da farklı adreslere yapılan polis baskınlarında, aralarında HDP (Halkların Demokratik Partisi) ve DBP (Demokratik Bölgeler Partisi) yöneticilerinin de bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında HDP İl Eş Başkanları Cabbar Leygara ve Gülşen Özen, DBP İl Eş Başkanı Hafize İpek ve HDP ile DBP'nin bazı ilçe eş başkanları ve yöneticileri de yer alıyor.

Gözaltına alınanlar Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bu kişilerin evlerinde arama yapıldığı bildirildi.

Ajanslar, arama ve gözaltına alma işlemlerinin Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında yapıldığını bildirdi.

Soruşturmanın içeriğiyle ilgili açıklama yapılmadı.