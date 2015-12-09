Diyarbakır'da "Hangi İnsan Hakları?' Film Festivali"

Bu yıl yedincisi yapılacak ‘Hangi İnsan Hakları? Film Festivali’ 11-13 Aralık tarihleri arasında Diyarbakır’da gerçekleşecek. Kayapınar Belediyesi Kültür Müdürü Süleyman Beştaş, festivalde direniş, kadın hakları, iklim ve yüzleşme konulu filmlerin gösteriminin yapılacağını söyledi.

Documentarist'in bu yıl 7'ncisini düzenlediği ‘Hangi İnsan Hakları? Film Festivali’, Kayapınar Belediyesi, İHD, TİHV ve TMMOB tarafından ortak düzenleniyor.

Bu yılki festivalin 28 Kasım'da Diyarbakır katledilen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'ye adandığını belirten Kayapınar Belediyesi Kültür Müdürü Süleyman Beştaş, “Festivalde direniş ve savaşların devam ettiği farklı ülkelerdeki hikâyelerinin anlatıldığı belgeseller Cegerxwîn Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak izleyici ile buluşacak. Festivalin açılışı Kobani’de kadın direnişinin konu alan "Nû Jîn" belgeseli ile başlayacak. Festivalde Arap Baharı, Şengal, Ruanda, Dersim soykırımı, işçi direnişleri ve Cizre’de katledildikten sonra polis panzeri arkasından sürüklenen Haci Lokman Birlik'in oynadığı "Bark" gibi birçok filmin gösterimi yapılacak” dedi.

Üç gün sürecek festival boyunca yönetmen ve oyuncularla söyleşilerin yapılacağını belirten Beştaş, şöyle devam etti:

“Festivalin açılışına katledilen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi ve Kobani direnişinde yaşamını yitiren simge isimlerinden Viyan Peyman’ın ailelerinin onur konukları olarak katılımıyla başlayacak. Tüm halkımızı festivale davet ediyoruz.”

Festivalin programı

11 Aralık -Saat 13.00 - Nûjîn

12 Aralık-14.00 -Bark, Soluk 15.00- Kırlangıcın Yuvası, Meşvan, Ev, Sessiz, Koloni, Kelebeğin izi

19.00 -Hay way zaman, Tanrı pazar günlerini sevmiyor

13 Aralık-15.00- Bark, Soluk, Güçlü irade, Kelebeğin izi,17.00- Sessiz, Koloni, Tanrı Pazar günlerini sevmiyor,19.00 -Kırlangıcın yuvası, Ev, Meşivan