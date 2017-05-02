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Eğitim

Diyarbakır'da gözaltına alınan akademisyenler serbest bırakıldı

17 akademisyen, son KHK ile ihraç edilmişti

02 Mayıs 2017 00:17

Diyarbakır'da gözaltına alınan akademisyenler serbest bırakıldı. Akademisyenlerin, "terör örgütü propagandası" iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Gazete DuvaR’dan Vecdi Erbay’ın haberine göre, sabah saatlerinde gözaltına alınan ve Dicle Üniversitesi’nde görev yapan akademisyenler, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Akademisyenlerin “terör örgütü propagandası” yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi.

2 gün önce yayınlanan 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen akademisyenlerin evine sabah saatlerinde baskın yapılmıştı. Evlerinde arama yapıldıktan sonra gözaltına alınan 17 akademisyen, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne (TEM) götürüldü. İfadeleri alınan akademisyenler serbest bırakıldı.

Akademisyenlerin “terör örgütü propagandası” yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi.

Serbest bırakılan akademisyenlerden bazılarının telefonuna el konulduğu gelen bilgiler arasında. Akademisyen Yasin Bedir, Facebook hesabında “Bırakıldım. Telefonlarımıza el konuldu” diye yazdı.

İhraç edilen ve gözaltına alınan akademisyenler, Barış İçin Akademisyenler’in hazırladığı “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriye imza atmıştı.

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