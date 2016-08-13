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Diyarbakır'da gözaltına alınan 83 yaşındaki Barış Annesi serbest bırakıldı

Dılşah Özgen’in eşi Fikri Özgen, 1997'de gözaltında kaybedilmişti

13 Ağustos 2016 14:45

Diyarbakır’da dün gözaltına alınan Diyarbakır Barış Anneleri Meclisi üyesi, 83 yaşındaki Dılşah Özgen serbest bırakıldı.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre, Lice’deki PKK’lıların bulunduğu mezarlığa konteyner gönderdiği gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen Özgen, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

 

Dılşah Özgen

 

Dılşah Özgen’in eşi Fikri Özgen, 1997’de zorla kaybedilmişti.

Çankırı’da cezaevindeki oğlunu ziyaretten dönen Fikri Özgen, 27 Şubat 1997 sabahı nefes darlığı ilaçlarını satın almak için saat on sıralarında evden çıkmıştı.

Fikri Özgen evinden 150 metre uzakta Aşiyan adlı bir lokantanın önünde sivil giyimli dört kişi tarafından Renault marka, 34 BHV 60 plakalı bir araca bindirilerek kaçırılmıştı.

Kaçırılma olayına kızı tesadüfen şahit olmuş ve kaçıranların elinde telsiz olduğunu söylemişti.

Dılşah Özgen, ertesi gün Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunmuştu ve tarihten beri eşinin bulunması için mücadele veriyordu.

Dılşah Özgen oğulları Mefair’i 1990’da ve Ferdi Özgen’i ise 2013’te çatışmalarda kaybetmişti.

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