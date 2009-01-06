Diyarbakır'da Gazze zirvesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’in çağrısı üzerine Gazze’de yaşanan insanlık dramı için sivil toplum zirvesi toplandı.



Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yapılan toplantıya Filistin Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Issam Akel ile Diyarbakır’ın iş dünyasının temsilcileri, yardım, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, insan hakları örgütleri, sendikalar ve Diyarbakır Barosu gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Çeşitli kurum temsilcilerinin oluşturduğu geniş bir divan oluşturuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’in açılış konuşmasını yaptığı toplantıda Baydemir, zulme karşı direnme geleneği en üst düzeyde olan kadim kent Diyarbakır’da yaşadıklarını hatırlatarak bu kentten almış oldukları güçle 4 yıldır uluslar arası platformlarda barışın tesisi için çaba sarf ettiklerini söyledi.



Dünya Birleşik Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu-Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) Eş Başkanlığı ve Barış Komitesi içerisinde almış oldukları kararla çatışma riskinin olduğu yerlerde yerel yönetimlerin güç birliği içerisine girdiklerini söyledi. Bugün siyasi nedenlerden dolayı barış için samimi bir girişimin olmadığını söyleyen Baydemir, şunları söyledi: “Barış zalim devletlerin insafına bırakılamaz. Savaşların en büyük hedefi sivil halktır, kentlerin altyapısıdır. Gazze’ye baktığımızda yaşanan vahşettir, zulümdür. Biz Filistin halkıyla nasıl bir dayanışma oluşturabiliriz, Diyarbakır’dan Gazze’ye barış, dostluk ve dayanışma bu köprüsünü nasıl inşa edebilirizi tartışmak için buradayız.”



ABD’den, AB’ye, BM’den Mısır’a kadar pek çok ülkede takınılan tutumun ibret verici olduğunu söyleyen Baydemir “Barış için hiçbir adım yok. O yüzden ortak çığlığımızı yükseltmek ve ortak sesimizi duyurmak için çabamızı ortaya koymalıyız” diye konuştu. Diyarbakır halkının Filistinle dayanışma içerisinde olduğunu bir kez daha hatırlatan Baydemir, “Gazze’de patlayan her bir bomba sadece Gazze’de değil her birimizin vicdanında patlamaktadır. Zalimlerin zulmünü mazlumlar yenecektir” diyerek sözlerini tamamladı.



İlaç ve gıda sıkıntısı var



Ardından Gazze’de yaşanan insanlık dramının tanığı olan Filistin Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Issam Akel ise zulme başkaldıran bu şehirde bulunduğu için duymuş olduğu memnuniyeti bildirerek sözlerine başladı. Filistin ve Kürt halkının ortak kadere sahip olduğunu vurgulayan Akel “Bu nedenle Sayın Baydemir tarafından bana ve eşime yapılan daveti kırmadım. Diyarbakır ve Kürt halkına olan hürmetimden dolayı kabul ettim” şeklinde konuştu. Diyarbakır halkının yapmış olduğu mitingle ABD ve AB ülkelerinin sessizliğini protesto ettiğini ifade eden Akel şöyle konuştu: “Dünyanın hiçbir kentinde Diyarbakır örneğinde olduğu gibi şehirsel bazda bir örgütlülük görülmüyor. Bu da Diyarbakır’ın duyduğu ilgiyi ortaya koyuyor. Filistinli siyasilerin de sizler gibi birlik olmaları gerektiğini belirtecek ve vermiş olduğunuz desteği Gazze halkına aktaracağım” dedi.



Gazze’de 2006 yılından beri Hamas’ı seçimleri kazanmasından bu yana ambargo uygulandığını söyleyen Akel gıda ve ilaç sıkıntısı yaşamakta olduklarını bildirdi. İsrail’in açmış olduğu savaşı Hamas’ın evlerde yapılan füzelerinin durduramayacağını söyleyen Akel “Dolayısıyla bir denklik söz konusu değil. İsrail’in yıkıcı, delici silahlarıyla Hamasınkiler kıyaslanamaz. Bu savaş, gerçekte soykırımı hedefleyen, bir halka açmış bir savaştır” diye konuştu.



Uluslar arası hukuk uygulansın



550 şehit, 3 bini aşan yaralının bulunduğunu ifade eden Akel hastane ve mescitlerin yok edildiğini anlattı. Filistin işgal altında olduğu sürece Ortadoğu ve İslam dünyasında barışın mümkün olmadığını söyleyen Akel “Başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması ve uluslar arası hukukun uygulanmasını istiyoruz” dedi. Gazze’deki bu insanlık dramının ortadan kalkması için gıda ve ilaç yardımının ulaşmadığını ifade eden Akel, “Gıda ve ilaç yok, Gazze’de sadece güçlü bir iman ve duruş söz konusudur” diye konuştu.



Daha sonra yaklaşık 200 STK temsilcisi nasıl bir dayanışma gösterecekleri üzerinde tartışma yürüttü. Baydemir yaptığı üç öneride zirvede oluşan divanın kendisini kamuoyuna deklere etmesini istedi. Baydemir diğer önerilerinde de nakdi ve ayni yardım için çaba gösterilmesini isterken, üçüncü önerisini de Mısır'ın sınır kapısını açması için baskı uygulanması gerektiğini bildirdi. Tartışmaların ardından zirvede "Diyarbakır'dan Gazze'ye Dostluk, Kardeşlik ve Dayanışma Girişimi" kuruldu. Zirvenin divanı girişim yürütme kurulu olarak görev aldı. Girişim 6 Ocak 2009 Salı günü saat 10.30'da Koşuyolu Parkı'ndaki Yaşam Hakkı Anıtı önünde sonuç bildirgesini kamuoyuna deklare edecek ve yardım kampanyasını örgütleyecek.