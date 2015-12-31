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Diyarbakır’da Figen Yüsekdağ’ın da aralarında bulunduğu gruba polis müdahalesi

Valilik, sabah saatlerinde yürüyüşleri yasakladığını duyurmuştu

31 Aralık 2015 16:01

Diyarbakır'da aralarında HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu grubun sokağa çıkma yasağı bulunan Sur İlçesi'ne yürümelerine polis izin vermedi. Grup içinde bulunan bazı kişilerin attığı el yapımı patlayıcıdan 3 polis memuru yaralandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Felat Bozarslan ve Ahmet Ün’ün haberine göre, Diyarbakır'da aralarında HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın ile Muğla'nın Bodrum İlçesi'nden, 'Ölüm değil yaşam' sloganıyla kente gelen ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 70 kişilik bir grup, bugün Büyükşehir Belediyesi önünde toplanıp, sokağa çıkma yasağı bulunan Sur İlçesi'ne yürüyüş düzenledi. Belediyeye 100 metre mesafede önlem alan polis, grubun önünü keserek yürüyüşe izin verilmeyeceğini bildirdi. Yürüyüşe izin verilmemesi üzerine polisin kurduğu barikat önünde HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, basın açıklaması yaptı. Yüksekdağ'ın konuşması sırasında grup arasında bulunan yüzleri kapalı bir grup tarafından önlem alan polislerin bulunduğu bölgeye el yapımı patlayıcı atıldı. Patlayıcının infilak etmesiyle şarapnel parçalarının isabet ettiği 3 polis memuru yaralandı. Yaralılara ilk müdahale bölgede bekletilen ambulanslarda sağlık ekipleri tarafından yapılarak, hastanelere kaldırıldı.

Polis, el yapımı patlayıcı atan gruba gaz bombası ve basınçlı suyla müdahale ederken, havaya ateş açtı. Ardından bazı göstericiler gözaltına alındı. Bölgede polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

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