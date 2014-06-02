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Diyarbakır'da eylemci aileler yol kapattı

Diyarbakır’da çocuklarının PKK tarafından alıkoyulduğu gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi önünde oturma eylemi yapan aileler bu kez yol kapattı

02 Haziran 2014 20:40

PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddia edilen çocukları için 20 Mayıs’tan beri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapan aileler, eylemlerini yolun ortasındaki orta refüjde sürdürüyor.

DHA‘nın haberine göre, Elazığ Caddesi'ni trafiğe kapatarak oturma eylemi yapan ailelerle, çevre düzenlemesi yapan belediye çalışanları arasında gerginlik oldu. Gerginlik polisin araya girmesiyle sona erdi.

Aileler adına konuşan ve kardeşinin dağda olduğunu ifade eden Erhan Eren, aile ile eylemlerine devam ettiklerini söyledi. Eren, BDP’den de destek beklediklerini ancak alamadıklarını belirtti.

Erhan Eren, “Bize, 'Vatan sağ olsun' dedirtmek istediler. Ama biz, 'Vatan sağ olsun' demiyoruz. Biz kimse dağa çıksın istemiyoruz, diye belediye önünden kovulduk. Çocuklarımızın dağa gitmesini istemediğimiz için mi bu zulüm, bu baskı? Biz barış istiyoruz, barış çadırı kurmak istiyoruz. Dünün mazlumu ne oldu da bugünün zalimi oldu? Barış çadırını kurduk burada, izin vermediler, dünün devlet mantığıyla hareket ediyorlar. Bu anaların başkaldırışıyla barışın geleceğini biliyoruz. Ama savaştan rant sağlayanın işine gelmediği için biz bu eyleme devam etme kararı aldık. Biz gördük ki evlatlarımızı istemek başkasının işine gelmedi. Biz evlatlarımızı alana kadar bu eylemimiz devam edecek” dedi.

Ardahan'dan gelerek eyleme katılan Gülsüm Ölmez, oğlu Burak Ölmez’in iki ay önce örgüte katıldığını ifade ederek şunları söyledi: "Çocuğumu getirsinler, o gelmeden gitmeyeceğim. Onu getirsinler. Kalacağımız yer yok, burada yatacağız. Bir hafta burada kaldık, geri gittik, tekrar geldik. İlkokula ve liseye giden çocuğum var. Komşuya bıraktım geldim. Burak seni almaya geldim. Seni almadan gitmeyeceğim, lütfen sesimi duy ve gel.”

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