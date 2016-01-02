Diyarbakır'da evlerini terk etmek zorunda bırakılan ailelere valilik yardımı

Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde devam eden sokağa çıkma yasağı ve operasyonlar nedeniyle 22 bin insan evlerini terk etmek zorunda bırakıldı. Diyarbakır Valiliği, bu ailelere toplam 1 milyon 562 bin 964 lira nakdi yardım yaptı.

Habertürk’ten Ahmet Yukuş’un haberine göre ekonomik imkânı olan vatandaşların bir kısmı kiralık ev bulurken, yoksul onlarca kişi ise kentin başka ilçelerinde yaşayan akrabalarının yanına sığındı. Diyarbakır’da Özgür-Der ve Memur- Sen öncülüğünde 100’ü aşkın sivil toplum örgütü, “Sur’daki Muhacirlere Ensar Olalım” kampanyası başlattı.