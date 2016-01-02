T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'da evlerini terk etmek zorunda bırakılan ailelere valilik yardımı

Devam eden operasyonlar sebebiyle 22 bin insan evlerini terk etmek zorunda bırakıldı

02 Ocak 2016 09:24

Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde devam eden sokağa çıkma yasağı ve operasyonlar nedeniyle 22 bin insan evlerini terk etmek zorunda bırakıldı. Diyarbakır Valiliği, bu ailelere toplam 1 milyon 562 bin 964 lira nakdi yardım yaptı.

Habertürk’ten Ahmet Yukuş’un haberine göre ekonomik imkânı olan vatandaşların bir kısmı kiralık ev bulurken, yoksul onlarca kişi ise kentin başka ilçelerinde yaşayan akrabalarının yanına sığındı. Diyarbakır’da Özgür-Der ve Memur- Sen öncülüğünde 100’ü aşkın sivil toplum örgütü, “Sur’daki Muhacirlere Ensar Olalım” kampanyası başlattı.

ETİKETLER

survalilikdiyarbakırgöçzorunluaileyardımnakit

İlgili Haberler

TİHV: Sokağa çıkma yasaklarında 124 sivil öldürüldü

“Bu yasaklar süresince insanların en temel yaşam ve sağlık hakları ihlal edildi"

2015’te 253 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Sur, Cizre ve Silopi'de sokağa çıkma yasağı devam ediyor...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24