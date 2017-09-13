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Diyarbakır'da evin bahçesinde patlama: 1 kadın ağır yaralandı

Canan ALTANTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Merkez Sur İlçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde evinin bahçesinde bulduğu bir cismi atmaya çalışan kadın, meydana gelen patlama sonucu ağır yaralandı

13 Eylül 2017 13:20

Canan ALTANTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Merkez Sur İlçesi İskenderpaşa Mahallesi\'nde evinin bahçesinde bulduğu bir cismi atmaya çalışan kadın, meydana gelen patlama sonucu ağır yaralandı. Kadın, hastaneye kaldırılırken, cismin el yapımı patlayıcı olduğu belirtildi.
Merkez Sur İlçesi İskender Paşa Mahallesi Telgrafhane Sokak\'taki 72 numaralı müstakil evde oturan 4 çocuk annesi 35 yaşındaki Bedia Taşkın, bu sabah evinin bahçesinde bulduğu bir cismi atmaya çalışırken cismin patlaması sonucu ağır yaralandı. Taşkın, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken, patlayan cismin el yapımı patlayıcı olduğu belirtildi.
Bedia Taşkın\'ın patlamadan korkup etkilenen 2 çocuğu hastanede gözlem altına alındı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi gelirken, incelemelerde bulundu. Ağır yaralanan Bedia Taşkın\'ın hastanedeki tedavisi sürerken, polis el yapımı patlayıcıyı evin avlusuna, kimin bıraktığını araştırıyor.

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