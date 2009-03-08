Diyarbakır'da ev çöktü: 4 kardeş öldü

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde toprak damlı bir evin çökmesi sonucu göçük altında kalan 4 kardeş öldü, 1 kişi de yaralandı.



Dicle İlçesi'ne bağlı Altay Köyü'nde dün geceden beri yağan etkili yağmur nedeniyle toprak kaymasına neden oldu.



Alınan bilgilere göre, Altay köyünde aşırı yağış nedeniyle İsa Tetik'e ait toprak evin yanındaki boş evde sabaha karşı çökme oldu. Bu evin yıkılması nedeniyle İsa Tetik'e ait ev de çöktü. Köylüler ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu göçük altında kalan Zilan Tetik (6), Edanur Tetik (1.5), Rozerin Tetik ve Ayşe Tetik'in cesetleri çıkarıldı. Yaralanan Kerem Tetik (5) ise Diyarbakır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Birlikte toprağa verildiler



Toprak evin çökmesi sonucu yaşamını yitiren Zilan (6), Edanur (1.5), Rozerin ve Ayşe Tetik'in cenazesi, Ergani ve Dicle Devlet hastaneleri morgundan alınarak Altay köyüne götürüldü.

Burada düzenlenen cenaze törenine, Dicle Kaymakamı Sezer Işıktaş ile diğer yetkililer katıldı. Kardeşlerin cenazesi, törenin ardından Altay köyü mezarlığında toprağa verildi.



Kaymakam Işıktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları ölen Tekin ailesine her türlü desteği vereceğini söyledi.



Öte yandan, göçükte yaralanan Kerem Tetik'in (5) tedavisi Diyarbakır Devlet Hastanesi'nde sürdürülüyor.

