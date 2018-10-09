Diyarbakır'da ev baskınları; çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır’da içlerinde HDP İl Eş Başkanı’nın da olduğu çok sayıda HDP üyesi, ev baskınlarıyla gözaltına alındı.

Gazete Fersude'nin aktardığına göre, Diyarbakır’da polis çok sayıda eve baskın düzenledi.

Baskınların HDP yönetici ve üyelerinin evlerine yönelik olduğu öğrenildi.

HDP İl Eş Başkanı Şerif Çamcı ve gazeteci Abdurrahman Gök de gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 90 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakanlık, operasyonun 'PKK ve KCK'ye yönelik olduğunu' açıkladı.