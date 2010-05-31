Diyarbakır'da esnaf çatışması: 4 yaralı

T24- Diyarbakır’ın merkezinde komşu iki esnaf arasında borç- alacak anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Karşılıklı silahların ateşlediği çatışmada, 3 kişi tabancalardan çıkan kurşunla, olayı ayırmak isteyen 1 polis memuru da bıçakla yaralandı.



Merkez Yenişehir İlçesi’de Ekinciler Caddesi üzerinde bugün saat 15.45 sıralarında komşu iki esnaf arasında borç- alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yüzlerce kişinin dehşet dolu bakışları arasında tabancalarını çeken iki esnaf birbirine ateş açtı. Bu sırada bir kişi elinde demir elbise askısı ile elinde silah bulunan bir kişiye vurmak isteyince, yanında bulunan başka bir kişi de üzerindeki tabancayı çıkarıp ateş açtı. Bu sırada sivil polis memuru bu saldırganı tabancayla bacaklarından vurdu. Yaşanan çatışmada 3 kişi tabancalardan çıkan kurşunlarla, olaya müdalede bulunan polis memuru da bıcakla yaralandı. Polisler, elinde tabanca bulanan saldırganı yakalarak yere yatırıp etkisiz hale getirdi.

Çatışma anı, çevrede toplananlar tarafından dehşet içinde izlendi. Yaralananlar, ambulanslarla hastaneye sevkedilirken, polisin başlattığı soruşturma sürüyor.