Diyarbakır'da eski AKP yöneticisi cinayetinde 2 gözaltı

Diyarbakır'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski AKP Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanı Yunus Koca'nın katil zanlıları olduğu iddiasıyla 2 kişi, gözaltına alındı.

CNN Türk'teki habere göre, Koca'nın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, toplanan deliller ve görgü şahitlerinin ifadelerinden yola çıkan güvenlik güçleri, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen iki zanlının Diyarbakır dışında olduğunu tespit etti.

Emniyet güçleri, ikisi de 46 yaşında olan zanlıları, olayda kullanıldığı kriminal incelemede de tespit edilen 7.65 milimetre tabancayla yakaladı. Zanlıların örgüt bağlantılarının olup olmadığı araştırılıyor.

Eski AKP Diyarbakır İl Gençlik Kolları Başkanı Yunus Koca, dün kendisine ait eczaneye gittiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.