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Diyarbakır'da emniyet binasına saldırı!

Bölgeye çok sayıda ambulans istendi

02 Ocak 2017 00:52

Diyarbakır'da Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Sabah'ın haberine göre, bölgeye Diyarbakır'dan çok sayıda ambulans istendi

Olay, saat 21.30 sıralarında, Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğünde meydana geldi.

Saldırıya, polislerin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı.

14 Ocak 2016'da PKK, Çınar Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlenmiş, 6 polis şehit olmuş, 38 kişi de yaralanmıştı. O saldırıdan sonra Çınar Emniyet Müdürlüğü yeni bir binaya taşınmıştı.

 

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