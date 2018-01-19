Diyarbakır'da emniyet binasına bomba saldırı kamerada

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR\'in merkez Bağlar ilçesinde, geçen yıl emniyet müdürlüğü ek binası yerleşkesinin altına PKK\'lı teröristler tarafından tünel kazılarak yapılan bombalı saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. 1\'i polis 3 emniyet görevlisinin şehit olduğu patlama, yerleşkenin bahçesinde bulunan bir araçtan kaydedildi.

Olay, 11 Nisan 2017\'de meydana geldi. Merkez Bağlar ilçesinde bulunan emniyet müdürlüğü ek birimlerinin bulunduğu alana bitişik vaziyetteki apartmanın bodrum katından, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü\'ne bağlı tamir atölyesi altına tünel kazılarak gerçekleştirilen bombalı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. PKK\'lı teröristlerin yaklaşık 1 ton patlayıcı kullanarak gerçekleştirdikleri bombalı saldırı yerleşkenin bahçesinde bulunan bir araçtaki kamera tarafından saniye saniye kayıt edildi. Görüntülerde bombanın infilak ettirilmesi sonucu patlamanın şiddetiyle yoğun bir toz bulutu oluştuğu görülüyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, patlama ile ilgili 2\'si tutuklu 12 şüpheli hakkında soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

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