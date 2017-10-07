Diyarbakır'da ehliyet sınavına giren 48 joker yakalandı

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'da bugün yapılan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursiyer Sınavı\'na, başkasının yerine girdiği belirlenen 48 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü\'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, \"İlimiz Diyarbakır’da 07.10.2017 günü 14 okulda yapılan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursiyer Sınavı (MTSKS) ile ilgili olarak \'joker\' tabiriyle ifade edilen (başkasının yerine sınava girecek şahısların) yakalanmasına yönelik yapılan çalışma sonucu 48 joker şahıs tespit edilmiş olup, asıl sınava katılması gereken 48 kursiyer ve 48 joker şahıs olmak üzere toplam 96 kişiye resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapılmıştır\" denildi.