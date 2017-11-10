Diyarbakır'da 'Dur' ihtarına uymayan terörist öldürüldü

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Lice ilçesine bağlı Esenli köyü yakınlarındaki uygulama noktasında güvenlik güçlerinin \"Dur\" ihtarına uymayarak minibüsle kaçmaya çalışan terörist, öldürüldü. Teröristin 3 ayrı terör örgütü üyeliği suçundan arama kaydı olduğu öğrenilirken, teröristle birlikte 1 el bombası, erzak, örgütsem malzeme ve mühimmat ele geçirildi.

Lice, Kul ve Silvan ilçeleri kırsal alanında dün başlatılan operasyonlarla ilgili Diyarbakır Valiliği\'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, \"Diyarbakır ili Lice, Kulp ve Silvan ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 09 Kasım 2017 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak - 67 Şehit Jandarma Er Kadir Görgülü Operasyonu kapsamında, aynı gün saat 22.09 sıralarında Lice İlçesi Esenli Köyü mülki sınırları içerisindeki yol kontrol ve aramasıyla görevli güvenlik güçlerinin \'Dur\' ihtarına uymaksızın operasyon bölgesinden minibüsle kaçmakta olan ve (3) ayrı terör örgütü üyeliği suçundan arama kaydı bulunan \'Berxwedan Şoreş\' kod adlı, 1990 Van ili Özalp ilçesi doğumlu, Van ili Saray ilçesi nüfusuna kayıtlı Veysel Demiral, 1 adet el bombası, 5 adet AK-47 Kaleşnikof P. Tf. Şarjörü, 150 adet AK-47 Kaleşnikof P. Tf. fişeği, 25 çuval erzak maddesi ve örgütsel dokümanlarla birlikte bahse konu minibüs içerisinde ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir\" denildi.