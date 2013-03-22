Diyarbakır'da dün iki bin çocuk kayboldu!

Diyarbakır'daki Nevruz kutlamasında, belediye yetkilileri yaklaşık iki bin çocuğun kaybolduğunu söyledi

Dün Nevruz kutlaması olaysız sona ererken, belediye yetkilileri, kutlamalar sırasında yaklaşık iki bin çocuğun kaybolduğunu söyledi. Kaybolan çocukların çoğunun anne ve babalarına teslim edildiğini belirten yetkililer, bazı çocukların ise yakınlarına verilmek üzere beklediğini ifade etti.

Öcalan'ın vereceği mesajı merak edip Nevruz alanına gelen binlerce kişi, okunan mektup sonrası bütün günü piknik havasında geçirdi. Nevruz alanında satılan ciğer kebabı yiyenler, alandaki çimlere uzanarak günün yorgunluğunu attı. Akşam saatlerinde ise dönüş yolunda çile çekildi. Nevruz alanına çıkan bütün yollar, yaya ve araçlar yüzünden kilitlendi. Tıkanan yollara rağmen geri dönüşler geç saatlere kadar sürdü.