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Diyarbakır'da dün iki bin çocuk kayboldu!

Diyarbakır'da belediye yetkilileri dün Nevruz kutlamasında, iki bine yakın çocuğun kaybolduğunu söyledi

22 Mart 2013 13:56

Diyarbakır'daki Nevruz kutlamasında, belediye yetkilileri yaklaşık iki bin çocuğun kaybolduğunu söyledi

Dün Nevruz kutlaması olaysız sona ererken, belediye yetkilileri, kutlamalar sırasında yaklaşık iki bin çocuğun kaybolduğunu söyledi. Kaybolan çocukların çoğunun anne ve babalarına teslim edildiğini belirten yetkililer, bazı çocukların ise yakınlarına verilmek üzere beklediğini ifade etti.

Öcalan'ın vereceği mesajı merak edip Nevruz alanına gelen binlerce kişi, okunan mektup sonrası bütün günü  piknik havasında geçirdi. Nevruz alanında satılan ciğer kebabı yiyenler, alandaki çimlere uzanarak günün yorgunluğunu attı. Akşam saatlerinde ise dönüş yolunda çile çekildi. Nevruz alanına çıkan bütün yollar, yaya ve araçlar yüzünden kilitlendi. Tıkanan yollara rağmen geri dönüşler geç saatlere kadar sürdü.

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