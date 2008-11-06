Diyarbakır'da DTP mi, AKP mi önde?

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in geçen nisan ayında KONDA'ya önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili anket yaptırdığı yeni ortaya çıktı.



Diyarbakır'da Tarhan Erdem yönetimindeki KONDA şirketinin yaptığı ankette DTP birinci, AKP ikinci parti çıkarken, Osman Baydemir'in oyu yüzde 10.6 oldu.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimlerde 'Mutlaka istiyorum' dediği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in de 'Diyarbakır kaledir, yıkılmaz' diye karşılık verdiği yerel seçimler öncesi, Osman Baydemir Tarhan Erdem yönetimindeki KONDA şirketine Diyarbakır'da sessizce seçim anketi yaptırdı. Baydemir'in nisan ayında özel olarak yaptırdığı ve sadece belediye ve parti yönetiminde bazı kişilerin bildiği ankette seçmenlerin, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yönetimi, hizmetleri beklentileri, gelecek seçimler için siyasi değerledirmeleri ve tercihleri anlaşılmaya ve ölçülmeye çalışıldı. 26- 27 Nisan 2008 tarihlerinde 4 bin 228 kişi ile hanelerinde yüzyüze görüşülerek yapılan anket ile yerel hizmetler, memnuniyet ve genel siyasal eğilimlerin ortaya çıkarılması hedeflendi.



DTP birinci, AKP ikinci parti



Ankete katılanların yüzde 49.6'sı o gün yerel seçim olması durumunda DTP'ye, yüzde 19.5'i AKP'ye oy vereceğini, yüzde 13.5'i ise kararsız olduğunu belirtti. Ankete katılanların yüzde 7.5'i hiç bir partiye oy vermeyeceğini belirtirken, yüzde 5.9'u ise bu soruya cevap vermedi.



Kararsızların oylarının dağıtılması ile AKP'nin yüzde 26.7, DTP'nin ise yüzde 69.7 oy alacağı ortaya çıktı. Ankette DSP'ye 0.1, DP'ye 0.5, CHP'ye 0.6, MHP'ye 0.4, Bağımsız'a 1.4, SP'ye 0.1, Diğerlerine 0.7, Hiçbirine 7.5 çıkarken, yüzde 5.9 ise cevap vermedi. 22 Temmuz genel seçimlerinde Diyarbakır'da AKP yüzde 38, DTP ise yüzde 52 oy almıştı.



Osman Baydemir’e yüzde 10.6 oy çıktı



KONDA'ya söz konusu anketi yaptıran Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, kendisi için de anket yaptırdı. Araştırmanın, 'Yarın yerel seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?' sorusuna, yüzde 14.8 AKP, yüzde 47.5 DTP, yüzde 10.6 Osman Baydemir, yüzde 12.5 ise kararsızlar çıktı. Osman Baydemir'in bu soruyu Diyarbakır'a kendisine yönelik ilgiyi ölçmek için koyduğu öğrenildi. Kime oy verirsiniz sorusuna, 5.7 cevap vermedi, DP 0.4, CHP 0.4, MHP 0.3, Diğerleri 0.8, Oy kullanmaz 4.8, Bağımsız 1.8, başka isim söyleyen ise 0.3 çıktı.



Etnik kökene göre tercihler



Anketin, 'Etnik kökene göre yerel seçimde tercihler' başlığında ise ilginç sonuçlar çıktı. Kendini Türk kökenli olarak görenlerin yüzde 31'i AKP'ye, yüzde 23.4'ü DTP'ye oy vereceğini belirtirken, yüzde 27.5'inin ise kararsız olduğu ortaya çıktı. Kendini Kürt kökenli olarak görenlerin yüzde 10.7'si AKP'ye, yüzde 69.1'i DTP'ye oy vereceğini söylerken, yüzde 15.5'inin ise kararsız olduğu görüldü. Ankete göre AKP Diyarbakır'da en büyük desteği kendini Arap ve Zaza kökenli olarak görenlerden alıyor. Arapların yüzde 42.1'i AKP'ye oy vereceğini belirtirken, sadece yüzde 10'u DTP'ye oy vereceğini söyledi. Zazaların ise yüzde 22.3'ü AKP'ye, yüzde 39.2'si ise DTP'ye oy vereceğini belirtti.



Ankete katılanlara sorulan, 'Belediye başkanı iktidar partisinden olursa daha iyi hizmet verir' maddesini AKP'ye oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 60.4'ü doğru, yüzde 10.1'i yanlış bulurken, DTP'ye oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 37.2'si bunu doğru, yüzde 42.9'u ise yanlış buldu.



AKP'ye oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 51.7'si belediye başkan adayının kimliğini gözönüne alacağını belirtirken, yüzde 23.7'si ise bunun yanlış olduğunu söyledi. DTP'de ise yüzde 44.9'unun belediye başkan adayının kimliğine göre oy vereceği, yüzde 33.3'ünün ise kimliği önemli bulmadığı ortaya çıktı.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin geliştirdiği projelere hükümetin yeterli destek verip vermediği sorusuna ise, katılanların yüzde 9.5'i evet derken, yüzde 56.2'si ise hayır cevabını verdi. Yüzde 28.9'u ise fikri olmadığını açıkladı.

