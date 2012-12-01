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Yaşam

Diyarbakır'da her yıl 800 çocuk anne oluyor!

Avukat Gülbahar: Güneydoğu ve Doğu illerinde ailelerin 17 yaş altındaki kız çocuklarını mahkeme izniyle evlendirmek için yapılan başvurularda yüzde 94 artış oldu

01 Aralık 2012 14:15

Adana'da Kent Konseyi Kadın Meclisi'nce düzenlenen 'Türkiye'de Şiddetin Boyutları' adlı konferansta avukat Hülya Gülbahar, Diyarbakır'da 17 yaş altında evlendirilen kız çocuklarından son yıllarda ortalama her yıl 800'ünün anne olduğunu söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de 181 bin çocuk gelin olduğunu, erken ve zorla evlendirmelerin sayısının da her geçen gün daha da  büyüdüğüne dikkat çeken avukat Gülbahar, "özellikle Güneydoğu ve Doğu illerinde ailelerin 17 yaş altındaki kız çocuklarını mahkeme izniyle evlendirmek için yapılan başvurularda yüzde 94 artış olduğunu görüyoruz.

Diyarbakır'da ise bu yılın 10 ayında çocuk yaşta evlendirilen kızlarımızın 825'inin anne olduğu istatistiklere yansımış durumda" dedi.

Gülbahar, erken yaşta evliliğin önlenmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, jandarma ve polisin koordineli çalışması gerektiğini vurguladı.
 

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