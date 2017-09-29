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Diyarbakır'da çocuklar uçurtma şenliğinde eğlendi

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen uçartma şenliğinde, bin 200 çocuk, Kırklar Dağı'nda uçurtma uçurup, eğlendi

29 Eylül 2017 19:30

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen uçartma şenliğinde, bin 200 çocuk, Kırklar Dağı\'nda uçurtma uçurup, eğlendi.
Büyükşehir Belediyesi, \'Bal arısı, kelebekler ve uçurtma şenliği\' adı altında şenlik düzenledi. Merkez Sur İlçesi Kırklar Dağı\'nda düzenlenen etkinlik kapsamında 4 merkez ilçede, aralarında köy çocuklarının da bulunduğu bin 200 çocuk otobüslerle şenlik alanına getirildi. Çocuklara önce şapka, daha sonra uçurtma dağıtımı yapılırken, çocukların yüzleri de çeşitli figürlerle boyandı. Çocuklar aldıkları uçurtmaları uçurmaya çalışırken, bazı çocuklar ise bunu başaramadı. Büyükşehir Belediyesi Yetkilileri Uçurtma şenliklerinin devam edeceğini söyledi.

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