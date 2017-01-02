Diyarbakır'da Çınar Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı

Diyarbakır'da Çınar İlçesi'nin Emniyet Müdürlüğü binasına akşam Pazar akşamı saldırı düzenlendi.

Uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden olmazken, emniyet güçleri ve saldırganlar arasında kısa süreli çatışma yaşandığı açıklandı.

Doğan Haber Ajansı ve Anadolu Ajansı, saldırıyı PKK'lıların gerçekleştirdiğini ifade etti. Çınar İlçesi'ne gönderilen takviye birliklerle bölgede operasyon başlatıldı.

14 Ocak 2016'da PKK, Çınar Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlenmiş, 6 kişi hayatını kaybederken, 38 kişi de yaralanmıştı. O saldırıdan sonra Çınar Emniyet Müdürlüğü yeni bir binaya taşınmıştı.