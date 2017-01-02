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BBC Türkçe

Diyarbakır'da Çınar Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı

Diyarbakır'da Çınar İlçesi'nin Emniyet Müdürlüğü binasına silahlı ve roketatarlı saldırı düzenlendi. DHA ve AA saldırıyı PKK'nın gerçekleştirdiğini aktardı. Hayatını kaybeden olmazken, saldırı sonrasında bölgede operasyon başlatıldı.

02 Ocak 2017 02:48

Diyarbakır'da Çınar İlçesi'nin Emniyet Müdürlüğü binasına akşam Pazar akşamı saldırı düzenlendi.

Uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden olmazken, emniyet güçleri ve saldırganlar arasında kısa süreli çatışma yaşandığı açıklandı.

Doğan Haber Ajansı ve Anadolu Ajansı, saldırıyı PKK'lıların gerçekleştirdiğini ifade etti. Çınar İlçesi'ne gönderilen takviye birliklerle bölgede operasyon başlatıldı.

14 Ocak 2016'da PKK, Çınar Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlenmiş, 6 kişi hayatını kaybederken, 38 kişi de yaralanmıştı. O saldırıdan sonra Çınar Emniyet Müdürlüğü yeni bir binaya taşınmıştı.

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