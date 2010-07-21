-DİYARBAKIR'DA CHP'YE KATILIMLAR DİYARBAKIR (A.A) - 21.07.2010 - Partide oluşturulan Doğu ve Güneydoğu Komisyonu'nun başkanlığını da yürüten CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, ''Şiddet ve terör, siyaseti rehin almasın'' dedi. Koç, komisyon üyeleriyle geldiği Diyarbakır İl Başkanlığında CHP'ye yeni katılanlara rozet takılması töreni öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, sorunun tek bir siyasi partinin, insanın ve demokratik kitle örgütünün inisiyatifinde çözülemeyeceğini söyledi. Geniş bir platformda tüm siyasi aktörlerin, partilerin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının çözüm noktasında mutlaka birlikte bir proje üretmesi gerektiğini kaydeden Koç, ''Burada yaşanan acı, sıkıntı sadece bu bölgenin sıkıntısı değil, tüm Türkiye'nin sıkıntısı ve sorunudur'' dedi. Sorunun çözümü açısından siyasetin artık konunun ağırlığından kaçmadan sorumluluk altına girmesi gerektiğini ifade eden Koç, şunları söyledi: ''Türkiye'de önemli bir sorun var. Bu sorunun çeşitli boyutlarıyla değerlendirilmesi bizim de siyasi amaçlarımız içerisindedir. Bütün boyutlarını siyasal, ekonomik, kültürel, psikolojik bütün bunları Ankara'da masa başında oturup değişik araştırmacıların yazdığı yazı ve tezlerle değil, hem bölgedeki örgütlerimizle hem de bölgedeki kardeşlerimizin temsilciliğini yapan demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleriyle görüşerek, zaman zaman sokaktaki vatandaşlarla konuşarak onların gözünden yaşadıkları sorunları değerlendirmeye çalışıyoruz. 1989'da CHP öncesindeki siyasi yapımız SHP, geniş bir rapor hazırlamıştı. Bu raporun aradan geçen 21 yıl sonra tüm yaşananlardan sonra tekrar güncellendirilmesi gerekiyor. Bu bağlamda tespitlerimizi yapıyoruz. Daha çok fikir belirtmiyoruz, dinliyoruz.'' CHP'nin bölgeyle ilgili geçen dönemde biraz zayıflayan ilişkilerinin bulunduğunu anlatan Koç, ''Bunlar gerçek. Kendi iç toplantılarımızda özeleştirisini yapıyoruz. Hem bu sıcaklığın gelişerek artırılması, hem de bölgenin sorunlarını, CHP'nin siyaset gündemine taşıması önemli bir olaydır'' diye konuştu. Koç, komisyonun gözlemleri ışığında partinin yetkili kurullarınca bir değerlendirme yapılacağını ve bunun da Türkiye kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti. Törene katılan TEKEL işçilerinin de sıkıntılarını dinleyen Koç, ''Arkadaşlarımızın uğradığı tüm haksızlıkları gidermek için hem yasal hem siyasi boyutta elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz'' diye konuştu.