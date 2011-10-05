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Diyarbakır'da çatışma DİYARBAKIR (A.A)

05 Ekim 2011 23:19

-Diyarbakır'da çatışma DİYARBAKIR (A.A) - 05.10.2011 - Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, yol kesen teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını söyledi. Toprak, Diyarbakır'ın Lice-Bingöl karayolunda bir grup teröristin yol kestiği bilgisi üzerine operasyon birliklerinin o bölgeye kaydırıldığını ve sıcak temasın sağlandığını belirtti. Hava destekli operasyonda, ateş altına alınan teröristlerin kaçtığını kaydeden Vali Toprak, ''Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon sürüyor. Yol yeniden trafiğe açıldı. Çatışma bölgesinde teröristlerin zaiyat verdiğini düşünüyoruz. Ancak bu bilgi gündüz daha da netleşir'' dedi.

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