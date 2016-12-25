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Diyarbakır'da çatışma çıktı

Yapılan incelemede, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet M-16 şarjörü, 30 adet M16 fişeği, 1 adet el bombası ve 2 adet sırt çantası bulundu

25 Aralık 2016 20:46

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin ’dur’ ihtarına uymayıp ateş kaçarak kaçmaya çalışan bir PKK’lı çıkan çatışmada öldürüldü.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Diyarbakır'da Kocaköy İlçesi Gökçen- Gözebaşı köyleri arasında ek olarak kurulan yol kontrol noktasına bugün öğlen saatlerinde yaklaşan aracın sürücüsü ’dur’ ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Araçtan, takip eden jandarmaya ateş açıldı. Çıkan çatışmada, 1 PKK’li öldürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet M-16 şarjörü, 30 adet M16 fişeği, 1 adet el bombası ve 2 adet sırt çantası bulundu.

 

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