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BBC Türkçe

Diyarbakır'da çatışma: Bir asker hayatını kaybetti

Diyarbakır Valiliği, Silvan ilçesinin Kazandağ bölgesinde yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada bir askerin yaşamını yitirdiğini, 6 askerin de yaralandığını açıkladı.

10 Ekim 2016 19:50

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bugün çıkan çatışmada bir asker yaşamını yitirdi, 6 asker yaralandı.

Diyarbakır Valiliği, çatışmanın, Kazandağ bölgesinde yürütülen operasyon esnasında çıktığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için başlatılan çalışmalar devam etmektedir" ifadesi yer aldı.

Doğan Haber Ajansı (DHA) ise Silvan'ın kırsal bölgesinde operasyon hazırlığı yapan askeri time, bugün öğleden sonra roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldığını bildirdi.

DHA, askerlerin ateşe karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada yaralanan bir askerin, hastaneye kaldırılırken öldüğünü, yaralı askerlerin de Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildiğini aktardı.

Genelkurmay Başkanlığından daha önce yapılan açıklamada, 29 Ağustos'tan bugüne kadar yürütülen operasyonlarda 417 PKK'lının öldürüldüğü, 120 PKK'lının da yakalandığı belirtilmişti.

Söz konusu sürede hayatını kaybeden asker sayısı 88, yaralanan asker sayısı da 152 olarak açıklanmıştı.

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