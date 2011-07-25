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Diyarbakır'da çatışma: 5 asker ve bir zanlı yaralı

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçeleri kırsalında jandarmanın uyuşturucu tacirlerine karşı yaptığı operasyon dönüşü açılan ateşte 5 asker ve gözalt

25 Temmuz 2011 03:00

T24 - Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçeleri kırsalında jandarmanın uyuşturucu tacirlerine karşı yaptığı operasyon dönüşü açılan ateşte 5 asker ve gözaltına alınan bir zanlı yaralandı. Bölgede çatışmanın sürdüğü bildiriliyor.

Diyarbakır’ın Hani ve Lice ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen askeri time Diyarbakır’a dönüş yolunda PKK’lar tarafından ateş açıldı. Jandarma minübüsünde bulunan şüpheli ile biri uzman çavuş, 2’si astsubay ve 2’si jandarma er olmak üzere 6 kişi yaralandı.Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle: 

Diyarbakır’ın Hani ve Lice ilçeleri arasında uyuşturucu ticareti yapıldığıyla ilgili istihbarat alan Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı kaçakçılık ekipleri, bugün akşam saatlerinde iki ilçede operasyon düzenledi. Bir uyuşturucu tacirini gözaltına alarak Diyarbakır’a götüren jandarma minübüsüne Lice’nin Duru karakolu yakınlarında saat 21.00 sıralarında PKK’lılar tarafından otomatik silahlarla ateş açıldı. Olayda minübüste bulunan ve ismi belirlenemeyen uyuşturucu taciri ile, bir uzman çavuş, 2 astsubay ve 2 er yaralandı. Yaralı uyuşturucu taciri ile askerler Diyarbakır asker hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye sevk edilen jandarma komandolar ile PKK’lılar arasındaki çatışmanın yer yer devam ettiği bildirildi.



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