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Diyarbakır'da çatışma: 3 PKK'lı öldürüldü!

Diyarbakır' ın Dicle ilçesi Kurşunlu Köyü kırsalında çatışma çıktı. 3 PKK' lı öldürüldü.

28 Kasım 2011 02:00

T24 - Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, dün gece Dicle ilçesi Kurşunlu köyü kırsalında çıkan ve sabah saatlerine kadar süren çatışmada öldürülen 3 PKK’lıdan birinin örgütün bölge sorumlusu olduğunu açıkladı. Vali Toprak, bugün adli inceleme için bölgeye Cumhuriyet savcının gittiğini ve o sırada da taciz ateşi açıldığını söyledi.  

Savcı çatışma bölgesindeyken ateş açıldı 

Vali Mustafa Toprak, Dicle ilçesinde çıkan ve 3 PKK’lı’nın öldürüldüğü çatışma ile ilgili olarak bölgede pusu faaliyeti yürüten Jandarma özel harekat timlerinin dün gece saat 22.35’de Kurşunlu köyü kırsalında 3 kişilik terörist grubu ile karşılaştığını belirterek, "Çatışma yaşanıyor ve sabah saatlerine kadar devam ediyor. Hava destekli çatışmada, 3 terörist silahları ile birlikte ölü ele geçiriliyor. Öldürülen PKK’lılar arasında örgütün ’Armanç’ kod adlı bölge sorumlusunun da olduğu belirtildi. Bugün sabah saatlerinde adli işlemler için Cumhuriyet savcısı olay yerine gitti. Savcı o bölgede iken yine taciz ateşi açıldı. Bölgede operasyon devam ediyor" diye konuştu. 

Vali Toprak, son dönemlerde yerleşim birimlerine ve ilçelere yönelik saldırılar gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için güvenlik güçlerinin gece gündüz çalıştığını da belirterek, "Dicle’deki olayda da alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu operasyon başlatılıyor ve 3 terörist ölü olarak ele geçirildi. Yapılan adli işlemlerden sonra cenazeler Malatya Adli Tıp kurumuna gönderilecek" dedi.


 

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