Diyarbakır'da çatışma; 1 polis şehit, 4 polis yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki PKK'nın hücre evine düzenlenen operasyonda 1 polis şehit oldu. Operasyonda 4 polis de yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Sıtkı Göral Caddesi'nde PKK'nın hücre evi olarak kullandığı tespit edilen apartman dairesine çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından hava destekli operasyon yapıldı.

Söz konusu adresten el bombası atılması sonucu bir polis memuru şehit oldu, 4 polis hafif yaralandı. Çatışmada evde bulunan PKK'lı ölü olarak ele geçirildi.

Yaralanan polisler kentteki hastanelerde tedavi altına alındı