T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır’da çatışma; 1 korucu şehit oldu

Çatışmada 2 korucu da yaralandı

29 Kasım 2016 01:30

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir grup PKK'lı, yol güvenliğini sağlayan güvenlik korucularına uzun namlulu silahlarla saldırdı. Çıkan çatışmada 1 korucu şehit olurken, 2 korucu yaralandı.

Olay, Silvan ilçesi Çardak ve Susuz köyleri arasında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, bir grup PKK'lı tarafından yol güvenliğini sağlayan güvenlik korucularına uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Korucuların da karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 1 korucu şehit olurken, 1 korucu da yaralandı. Yaralı korucu Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ETİKETLER

diyarbakıraskerçatışmapkk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24