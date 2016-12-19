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Diyarbakır'da çatışma

Operasyonun devam ettiği bölgeden yer yer silah sesleri yükseliyor

19 Aralık 2016 18:13

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde devam eden operasyonda güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 PKK'lı öldürüldü.

Diyarbakır Valiliğince, dün Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri arasında kalan kırsal bölgede bulunan 7 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte başlatılan operasyon sürüyor. Asker ve polisin katıldığı, havadan helikopterlerin destek verdiği operasyon çerçevesinde bugün öğlen saatlerinde güvenlik güçleri, Hani’ye bağlı Kırım köyü kırsalında bir grup PKK’lı ile karşılaştı.

PKK'lıların, güvenlik güçlerinin “Teslim ol” çağrısına ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, 2 PKK'lı öldürüldü.  Operasyonun devam ettiği bölgeden yer yer silah sesleri yükseliyor.

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