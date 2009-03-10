Diyarbakır'da bulunan mühimmat imha edildi

Diyarbakır'da geçen yılın Aralık ayında bir minibüs içinde bulunan bomba ve patlayıcılar savcılık kararıyla imha edildi



Diyarbakır'da terk edilmiş halde bulunan bir minibüs içerisinde çıkan bomba ve patlayıcılarla ilgili soruşturma faili meçhul dosyalar arasına alınırken, ele geçen mühimmat da `bulundurulması tehlike arz ettiği' gerekçesiyle savcılık kararıyla imha edildi.



Diyarbakır'ın Silvan İlçesi karayolu üzerinde 21 Aralık 2008 günü akşam saatlerinde polisin yol kontrolünde stabilize bir yol üzerinde sahte plakalı minibüsü terk ederek olay yerinden kaçtıkları iddia edilen zanlılarla ilgili yürütülen soruşturma faili meçhul kaldı. Minibüsten alınan örnekler Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı'ndaki incelemeden geçirildi, ancak delil elde edilebilecek ve olayın faillerine ulaşılabilecek derecede parmak izi tespit edilemedi. Soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, minibüsün nereye götürüleceği ve hangi amaçla kullanılacağı yönünde herhangi bir bulguya da rastlayamadı.



Mevcut delillerin yetersiz olması nedeniyle dosya, `faili belli olmayan kişi veya kişilerce toplu halde silah ve patlayıcı madde nakletmek' suçu kapsamında faili meçhul dosyalar arasına alındı.



Bu arada minibüs içinde ele geçtiği günden beri Özel yetkili Ağır Ceza Mahkemesi Başsavcılığı'nın adli emanetine alınan 57 kilo 303 gram patlayıcı, 1 RPG 7 roketatar, 50 roket mermesi, 44 roket sevk fişeği, 70 el bombası gövdesi, 70 el bombası fünye grubu, 55 elektrikli kapsül, 7 bin 698 Kalaşnikof fişeği, 2060 Biksi fişeğinin savcının talimatı üzerine imha edildi.



