Diyarbakır'da brandaya sarılı 2 çocuk cesedi çıktı

T24 - Diyarbakır'da yol yapım çalışmasında bir kamyonun boşaltığı mıcır içerisinden brandaya sarılı 2 çocuk cesedi çıktı. Cesetler otopsi için hastaneye götürülürken, polis geniş kapsamlı soruşturma başlattı.









Diyarbakır-Şanlıurfa arasındaki karayolu inşaatına başka bir ilden mıcır getiren TIR, bu sabah saatlerinden boşaltma işlemine başladı. Bu sırada karayolu işçileri mıcırların arasında 2 torba bulup açınca, içinde 2 çocuk cesedinin bulunduğunu gördü.

Haber verilmesi olay yerine giden polis, yaptığı ilk incelemede cesetlerin 12 ve 13 yaşlarında iki ayrı erkek çocuğu ait olduğunu tespit etti. Kimliği açıklanmayan TIR sürücüsü gözaltına alınırken, çocukların cesetleri kimlik tespiti ve otopsi yapılak üzere Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili geniş kapsamlı başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.





Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakkika haberine göre kamyonun taşıdığı mucur Elazığdan getirilmiş.



Diyarbakır'da kamyonun boşalttığı mucur içerisinde çıkan 2 erkek çocuk cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Cesetler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracına konularak, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.



Diyarbakır'da boşalttığı mıcırdan 2 erkek çocuk cesedi çıkan kamyonun Elazığ'dan yüklendiğinin belirlenmesi üzerine jandarma ekipleri kentin eski yerleşim yeri Harput'taki taş ocağına gitti.





Jandarma burada işletme yetkilileri ile görüştü. Yetkililer, söz konusu kamyona dün akşam saatlerinde ocaktan mucur yüklendiğini bildirdi.







Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.