Diyarbakır’da bir uzman çavuş şehit oldu

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yürütülen operasyonda 1 uzman çavuş şehit oldu.

Operasyon başlatılmıştı

6 Mart’ta Diyarbakır'ın Lice ilçesinin 18 mahallesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından PKK'ya yönelik olduğu belirtilen operasyon başlatıldı.

Lice'nin dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu iddia edilen PKK'lıları etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek amacıyla "Bayrak-41 Şehit Jandarma Astsubay Tolga Topçuoğlu" operasyonu düzenlendiği belirtilmişti

18 köyde sokağa çıkma yasağı

Valilikçe, Lice'ye bağlı Örtülü, Tuzla, Hedik, Kıralan,Yamaçlı, Dernek, Saydamlı, Bayırlı Yalımlı, Akçabudak, Kılıçlı, Ulucak, Yorulmaz, Baharlar, Yaprak, Yünlüce, Güldiken ve Üçdamlar mahallerinde vatandaşın zarar görmemesi amacıyla bugün saat 07.00'de ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından günlerdir hazırlıkları yapılan harekata katılan 4 tabur, birliklerinden 17 helikopterle söz konusu bölgedeki dağlık alana indirildi.