-DİYARBAKIR'DA BİR TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ DİYARBAKIR (A.A) - 08.08.2010 - Diyarbakır'da bir terörist ölü ele geçirildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Lice ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar kapsamında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile karşılaşılması üzerine çıkan çatışmada, 1 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirildi. Olay yerinde yapılan incelemede 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası, 7 dolu şarjör, fotoğraf makinesi ve yaşam malzemesi bulunduğu belirtilen açıklamada, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.