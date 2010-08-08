T24 LogoT24 Logo
Gündem

DİYARBAKIR'DA BİR TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ DİYARBAKIR (A.A)

08 Ağustos 2010 17:33

-DİYARBAKIR'DA BİR TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ DİYARBAKIR (A.A) - 08.08.2010 - Diyarbakır'da bir terörist ölü ele geçirildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Lice ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar kapsamında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile karşılaşılması üzerine çıkan çatışmada, 1 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirildi. Olay yerinde yapılan incelemede 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası, 7 dolu şarjör, fotoğraf makinesi ve yaşam malzemesi bulunduğu belirtilen açıklamada, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24