Diyarbakır'da bir evde patlama; 1 ölü 1 yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi Benusen Mahallesi'ndeki bir evde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Radikal'in haberine göre, Diyarbakır’ın merkez Yenişehir İlçesi Benusen Mahallesi’nde bugün saat 19.00 sıralarında bir evde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Şiddetli patlamada ev harabeye dönerken, çevresinde bulunan binaların da camları kırıldı, bazı evlerde hasar meydana geldi. Patlama üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamanın yaşandığı evde yapılan incelemede 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralı kişi ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlama nedeniyle polis, evin bulunduğu caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri patlamadan neden kaynaklandığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.