-DİYARBAKIR'DA BİLDİRİ ÇATLAĞI DİYARBAKIR (A.A) - 04.03.2011 - Diyarbakır'da 146 sivil toplum kuruluşu ortak basın açıklaması yaptı. Aralarında Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Derneği (GÜNSİAD), Diyarbakır Barosu ve Mazlum Der gibi bazı sivil toplum kuruluşları bazı maddelerine karşı çıktıkları bildiriye imza atmadı. 146 sivil toplum kuruluşunun iki gün süren toplantısı sonucu kaleme alınan bildiri, İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şube Sekreteri Raci Bilici tarafından Büyükşehir Belediyesi Konukevi önünde kamuoyuna açıklandı. Bilici, Kürt sorununun çözülmemesi nedeniyle ülkede sıkıntıların yaşandığını öne sürerek, Diyarbakır'dan, hükümete ve devlete barış ortamını sağlama çağrısında bulunduklarını bildirdi. Demokrasi, hukuk ve insan haklarının; coğrafyaya, kişiye göre değişmeyen evrensel değerler olduğunu kaydeden Bilici, ''Barış için önemli fırsatların yakalandığı bu dönemde devlet yetkilileri sorunun tarafları ile doğrudan temasta olmasına rağmen bunun kalıcı bir barışa dönüşmemesi, bizleri derin endişeye sevk etmektedir'' dedi. Bilici, sivil toplum örgütleri olarak, Kürt sorununun çözümü için devlet ve hükümetten, kamuoyunu rahatlatacak şekilde diyalog sürecinden müzakere sürecine adım atılmasını beklediklerini kaydetti. Bir gazetecinin ''Açıklamada neden bazı sivil toplum örgütlerinin imzası yok?'' diye sorması üzerine Bilici, bir sorun bulunmadığını, imzası olmayan sivil toplum kuruluşlarının yönetim kurulu üyelerinin aralarında bulunduğunu belirtti. -BAZI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İMZA ATMADI- Aralarında Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Derneği (GÜNSİAD), Diyarbakır Barosu ve Mazlum Der gibi bazı sivil toplum kuruluşları bazı maddelerine karşı çıktıkları bildiriye imza atmadı. Diyarbakır Barosu Başkanı Mehmet Emin Aktar, 2 gün süren toplantılarda yer aldıklarını ve uzlaşamadıklarını için metni imzalamadıklarını söyledi. Aktar, ''Üslup ve dili konusunda uzlaşma sağlamadığı için imza atmadık. Yoksa içeriği ile ilgili bir sorun yok'' dedi. GÜNSİAD Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu da toplantıya bölgedeki işadamlarını, esnaf ve sanatkar odaları ve ticaret borsalarını temsilen katıldığını, ancak bazı konularda anlaşamadıklarını aktardı. Bedirhanoğlu, ''Özellikle Abdullah Öcalan'a istenen ev hapsinin siyasi bir talep olduğunu ve bunun siyasiler tarafından değerlendirilmesinin makul olacağını söyledik. Bu nedenle metin üzerinde anlaşamadık'' ifadelerini kullandı. TSO Başkanı Galip Ensarioğlu ise sivil toplum örgütleri arasında çok ciddi görüş ayrılığı olmadığını, bildiriyi, üslup farkından dolayı imzalamadıklarını kaydetti. Bu arada Diyarbakır Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hüseyin Kaçar, bilgileri dışında bildiride imzalarının yer aldığını belirtti. Kaçar, ''Bildiri ile ilgili herhangi bir imza vermedik. Düzenlenen toplantılara da katılmadık'' dedi.