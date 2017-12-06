Diyarbakır'da belediye şantiyesine saldırıya 4 tutuklama

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Sur ilçesinde, belediyeye ait şantiyeye silah ve molotoflu saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Merkez Sur ilçesinde, 20 Kasım\'da Sur Belediyesi Makine İkmal ve Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesine yapılan silahlı ve molotofu saldırının faillerini bulmak için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan detaylı çalışmada, olayı gerçekleştirilenlerin Z.A, S.M, J.G. ve M.G. olduğu tespit edildi. Evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 4 zanlı, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

