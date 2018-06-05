Diyarbakır'da baz istasyonuna çevrilen minareye yıldırım düştü

Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesi, İstasyon Meydanı'nda (5 Haziran) bulunan Sümer Cami'nin minarelerinden birine, bugün akşam saatlerinde yıldırım düştü.

Baz istasyonunun bulunduğu belirtilen minare yıldırımın şiddetiyle yıkılarak parçaları caddeye savruldu. İftar saati olması nedeniyle camide kimsenin bulunmaması olası can kaybı ve yaralanmaları önledi. Olay sonrasında çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri cami ve çevresinde inceleme yaptıktan sonra minarenin geri kalan kısmının yıkılması olasılığına karşın bölgeye güvenlik şeridi çekildi.