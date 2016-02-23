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Diyarbakır'da başhekime silahlı saldırı; 4 yaralı

Hastaneye gelen polis ekipleri, saldırganın tespiti için kamera kayıtlarını incelemeye aldı

23 Şubat 2016 12:52

Diyarbakır'daki Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi Başhekimi Şenol Gedik, silahlı saldırıya uğradı. Başhekim Gedik saldırıdan yara almadan kurtulurken, 4 kişi yaralandı.

Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'nin Başhekimi Dr. Şenol Gedik, bu sabah hastanede kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hastane önünde meydana gelen saldırıdan Başhekim Gedik yaralanmadan kurtulurken şoförü ve çevrede bulunan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırıdan sonra bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi. Hastaneye gelen polis ekipleri, saldırganın tespiti için kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

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