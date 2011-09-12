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Diyarbakır'da banka soygunu girişimi DİYARBAKIR (A.A)

12 Eylül 2011 19:47

-Diyarbakır'da banka soygunu girişimi DİYARBAKIR (A.A) - 12.09.2011 - Diyarbakır'da bir banka şubesine soygun amacıyla giren ve güvenlik görevlisinin ateş açması sonucu kaçan 2 zanlı polisin takibi sonucu yakalandı. Diyarbakır-Şanlıurfa karayolundaki bir bankanın Kayapınar şubesine ellerinde pompalı tüfekle soygun amacıyla giren A.Y ve C.T, bomba süsü verilen bir paketi yere bıraktı. Bu sırada bankanın güvenlik görevlisinin ateş açması üzerine kaçan, biri 18 yaşından küçük 2 zanlı Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerince yakalandı.  Öte yandan bomba süsü verilen ve bankaya bırakılan paketin yapılan inceleme sonucu boş olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlıların sorgusu sürüyor.

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