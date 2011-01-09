Diyarbakır'da Atatürk heykeli yakıldı

T24 - Diyarbakır'da, bölücü terör örgütü PKK yandaşı bir grup, Dağkapı meydanındaki Atatürk heykelini yakmaya çalıştı. Kısa sürede alev alan heykel zarar gördü.
Saat 19.15 sıralarında heykelin olduğu yere gelen PKK yandaşları, çevreden topladıkları kağıtları heykelin altında yakmaya başladı.
Kısa sürede alev alan heykel, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından tamamen yanmadan söndürüldü.
Polisin olay yerine gelmesiyle Suriçi semtine kaçan saldırganlar, ara sokaklarda izlerini kaybettirdi.
Saldırganların yakalanması için başlatılan operasyon devam ediyor.